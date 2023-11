Urteil des Siegburger Amtsgerichts Mann randaliert und provoziert Blutspender

Ein Mann aus Eitorf erhielt 1275 Euro Geldstrafe wegen eines Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tatmehrheit mit Beleidigung. Er musste sich dafür vor dem Siegburger Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Elisabeth Signing-Fosso verantworten. Dem 47-Jährigen wurde vorgeworfen, im März diesen Jahres auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters in Eitorf stark alkoholisiert randaliert und Auslagen des Geschäfts um sich geschmissen zu haben. Außerdem soll er versucht haben, in einen Blutspendebus des Roten Kreuzes zu gelangen, der dort an dem Tag stationiert war. Eine Zeugin, die den Blutespende-Termin organisierte, forderte den Mann nach eigenen Worten auf, den Bus zu verlassen. Daraufhin habe der Angeklagte Blutspender bepöbelt und versucht neben dem Bus zu urinieren. Sie selbst habe der Mann übel betitelt. Schließlich hatte der 47-Jährige vor dem Geschäft seine Notdurft verrichtet und weiter randaliert, bis er von einem Passanten überwältigt worden sei, wie die Zeugin berichtete. Die von Mitarbeitern des Roten Kreuzes benachrichtigte Polizei wollte den Angeklagten mit zur Wache nehmen, weil er weiterhin nicht zu beruhigen war. Die beiden Beamten sagten aus, der Mann habe sich heftig gewehrt, sich immer wieder fallen lassen und sich mit dem Fuß vom Türrahmen des Streifenwagens abgestoßen. Außerdem habe er versucht, einen der Polizisten zu treten. Nur mit erheblicher Kraftanstrengung sei es ihnen gelungen, den Angeklagten ins Auto zu verfrachten. Eine Blutprobe auf der Wache ergab später einen Blutalkoholwert von rund zwei Promille. Der Angeklagte bestritt alle Vorkommnisse. Allerdings machte er Aussagen zu einem ganz anderen Tatvorwurf, der nicht verhandelt wurde. Das Gericht befand den Sachverhalt durch die Zeugen für glaubhaft bestätigt und verhängte die Strafe. Elisabeth Signing-Fosso gab dem nicht vorbestraften Angeklagten mit auf den Weg sein Alkoholproblem in den Griff zu bekommen.