Führungswechsel beim Evangelischen Jugendwerk an Rhein und Sieg „Man darf nicht aus dem Blick verlieren, was Kinder und Jugendliche wollen!“

Mit kirchlicher Jugendarbeit ist er von Kindheit an verwurzelt: Zunächst als Besucher in Kindergottesdiensten oder Teilnehmer von Jugendfreizeiten, dann als Konfirmand und schließlich zunehmend selbst als Gestalter von Jugendarbeit in evangelischen Kirchengemeinden. Zuletzt arbeitete er sieben Jahre lang für das Dekanatsjugendreferat im Westerwald, organisierte dort etwa Kinderbibeltage oder Ferienfreizeiten. „Ich war sehr an der Basis unterwegs“, sagt Marco Herrlich. Das Stellenangebot aus dem Rhein-Sieg-Kreis sei ihm zufällig genau in dem Augenblick vor die Füße gefallen, als er nach einer neuen Herausforderung suchte. Der stellt sich der 31-Jährige nun in der Region: Seit 1. September ist er neuer Geschäftsführer des Evangelischen Jugendwerks an Sieg, Rhein, Bonn.