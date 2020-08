„Siegburg sagt Nein“ : Mehr als 100 Siegburger drehen Video gegen Rassismus

Siegburg Sie treten gemeinsam ein gegen Rassismus, Hass, Gewalt und Diskriminierung: Mehr als hundert Siegburger machen mit bei einem Videoprojekt von Peter Selbach. Darunter auch Fußballweltmeister Wolfgang Overath. Am letzten Drehtag gab es Applaus.

Große Solidarität unter Mitwirkenden

Wie berichtet, hatte sich Peter Selbach entschieden, sein Lohmarer Projekt in Siegburg zu wiederholen. 150 Menschen hatten sich nach seinem Aufruf zum Mitmachen in den Social-Media-Kanälen gemeldet, rund 100 konnte er letztlich in sein Video aufnehmen. Acht Drehtage an verschiedenen Orten der Kreisstadt benötigte Selbach, bis alle Aufnahmen im Kasten waren. „Es hat unglaublichen Spaß gemacht, alle waren sehr herzlich und ich habe eine Menge neuer Leute kennengelernt“, zeigte er sich begeistert. Jeder, der mitgemacht habe, habe die Solidarität untereinander und den Zusammenhalt für eine gemeinsame Sache gelobt.