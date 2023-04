ADFC-Radtouristikmesse in Siegburg Mehr als 90 Aussteller zeigen Ziele für Radreisende

Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, als sich in der freien Natur auf dem Fahrrad zu bewegen. Selbst im Urlaub möchten sie auf das Rad nicht verzichten. Eine Orientierung, wo es die attraktivsten Radstrecken gibt, bietet ihnen seit mehr als 20 Jahren einmal im Jahr der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bonn/Rhein-Sieg. Zum ersten Mal gastierte er am Sonntag mit seiner Radtouristikmesse „Rad+Freizeit“ in Siegburg. Und das bescherte dem Rhein-Sieg-Forum einen großen Ansturm.