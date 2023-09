Urteilsspruch in Siegburg Mehr als drei Jahre Haft für gewerbsmäßigen Diebstahl

Als Arbeitsloser lebte er eine Weile von einer Steuerrückerstattung, dann begann er mit den Einbrüchen, um seinen Lebensunterhalt dadurch dauerhaft zu finanzieren. „Reich geworden sind Sie damit ja nicht, glauben Sie, es hat sich gelohnt?“, fragte Wilbrand, der Angeklagte verneinte die Frage. „Wegen der damaligen Gesamtsituation“ habe er die Taten begangen, antwortete er. Nämlich wegen seiner Arbeitslosigkeit während Corona, der Trennung von seiner Lebensgefährtin und seines Drogenkonsums. In seinem Schlusswort äußerte er den Wunsch, in einer JVA in NRW untergebracht zu werden, weil er hier eine neue Freundin gefunden habe. „Wir werden sehen, was wir in ihrem Interesse tun können“, versprach der Richter dem Angeklagten.