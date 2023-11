Unterbringung und Integration von Geflüchteten Mehr Geld für Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis

Die Forderungen der Kommunen gehen noch weiter. Sie möchten „eine auskömmliche finanzielle Ausstattung für die Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten“, sagt Bungarten. Dafür solle das Land eine auskömmliche Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung mit dem Bund verhandeln, so Lübbehüsen. Wie komplex und drängend das Thema ist, zeigt Heuser: Die Entwicklung von Fluchtursachen und Flüchtlingsströmen sei volatil, eine Krise jage gefühlt die nächste und die zuständigen Personen in den Kommunen seien am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Darauf müssten Bund und Länder reagieren. „Wenn wir den gesellschaftlichen Konsens für den Umgang mit dem Thema Migration nicht völlig verlieren wollen“, so Heuser.