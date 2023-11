Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreis ist entsetzt Mehr Verstöße gegen den Tierschutz denn je

Bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz gibt es verschiedene Maßnahmen: In der Regel wird die Halterin oder der Halter bei den sogenannten Vor-Ort-Kontrollen auf die Mängel hingewiesen und aufgefordert, diese zu beheben. In Fällen, in denen die Mängel nicht beseitigt werden, werden Bußgelder verhängt oder der Halter, die Halterin treten die Tiere freiwillig beispielsweise ans Tierheim ab. Letztlich können die Tiere auch von Amts wegen fortgenommen werden, und es kann ein Tierhaltungsverbot angeordnet werden.