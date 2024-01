Seit Weihnachten nicht gesehen Melita S. und ihre acht Monate alte Tochter aus Siegburg vermisst

Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wird die 25-jährige Melita S. und ihre acht Monate alte Tochter vermisst. Melita S. lebt mit ihrem Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Siegburg, die sie laut Polizei gegen 10 Uhr morgens mit einem pinkfarbenen Kinderwagen verlassen haben soll. Sie habe ihre Familie in Hennef besucht und mit ihnen Weihnachten gefeiert. Danach sei sie nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgekehrt. Weder die Einrichtungsleitung noch die Polizei konnten sie bisher kontaktieren.