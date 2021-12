Reisen über die Feiertage : Menschen aus dem Rhein-Sieg-Kreis zieht es Weihnachten in die Ferne

Auch aus der Region fliehen immer noch einige Menschen über die Feiertage ins Ausland. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Rhein-Sieg-Kreis Reisen in der Weihnachtszeit ist, trotz derzeitiger Einschränkungen, weiterhin beliebt. Reisefachleute in Siegburg und Hennef wissen, wohin es Urlauber aus der Region zieht. Sie geben den einen oder anderen Tipp für das Reisen in Coronazeiten.



Nicht jeder möchte die kalten Festtage in der Heimat verbringen. „Um Weihnachten flieht auch der ein oder andere“, erzählt Irmgard Krutt-Vöbel vom Siegburger Reisebüro „Weltenbummler“. Allerdings könne man im Ausland genauso besinnliche Festtage verbringen. Ihr großer Tipp: Kreuzfahrten. „Weihnachten auf hoher See ist einfach unbezahlbar“, schwärmt die Siegburgerin. Andere Urlauber bevorzugen dagegen eher das Festland. So auch einige Kundinnen und Kunden von Tanja Schirdewan, die im „Geistinger-Reisecenter“ in Hennef Reisen organisiert. Schirdewan berichtet, wie manche im Ausland „regelrecht überwintern“ und gleich mehrere Wochen in der Ferne verbrächten. In diesem Jahr gebe es einen deutlichen Trend zu Fernreisen: „Die Leute wollen einfach raus.“

Die Urlaubswünsche der Reisenden seien dabei sehr unterschiedlich. „Manche möchten ihre Ruhe haben, anderen wollen mittendrin sein, wiederum andere suchen irgendetwas dazwischen“, erzählt Schirdewan. Ägypten sei als Ziel besonders beliebt: Dort sei es „warm und nicht so weit weg“. Die Türkei biete aus ihrer Sicht aktuell das beste Preisleistungsverhältnis. Nicht nur Urlauber auf der Suche nach mildem Klima könnten in dem südosteuropäischen Land fündig werden, auch Wintersportler kämen auf ihre Kosten. In Orten wie Kayseri gebe es sehr gute Pisten und vergleichsweise günstige Hotels. Ebenfalls beliebte Winterreiseziele seien Gran Canaria und die Dominikanische Republik.

Reiseanbieter bieten Absicherungen an

Corona belaste das Geschäft spürbar und habe ihre Arbeit verändert, schildert Schirdewan: „Ein Beratungsgespräch dauert durch die Pandemie nun ein bis zwei Stunden länger“. Es müssten Fragen zur Ein- und Ausreise geklärt und zusätzliche Papiere vorbereitet werden. Reiseveranstalter hätten sich jedoch mittlerweile auf die Pandemie eingestellt und ermöglichten Absicherungen: „Wenn die Reise nicht kurzfristig gebucht wird, sollte man eine Flex-Option wählen“, empfiehlt die Reiseberaterin. Damit könne man bis 14 Tage vor Reisebeginn die gesamte Reise kostenlos stornieren. Einige Reiseveranstalter böten auch eine spezielle Covid-Absicherung an und übernähmen die Kosten einer möglichen Quarantäne, falls Reisende während des Urlaubs positiv getestet werden.

Gerade in Zeiten von Corona seien Kreuzfahrten empfehlenswert, erzählt Krutt-Vöbel vom „Weltenbummler“ in Siegburg. Besucher und das Bordpersonal würden sich durch Auflagen wie 2G und Testpflicht in einer vergleichsweise sicheren Blase bewegen. Zwar seien einige Regionen noch gesperrt, dennoch gebe es größtenteils auch wieder freie Landgänge auf allen Reisen. „Ehe ich einen Hotelaufenthalt wähle, würde ich die Kreuzfahrt vorziehen - Diese ‚Blase’ ist zu Coronazeiten unbezahlbar“, so Krutt-Vöbel. Die deutschsprachigen Reedereien sorgten an Bord zusätzlich für besondere Weihnachtsstimmung: Es gebe Weihnachtsdekoration, Süßigkeitenteller oder eine Bescherung mit einem echten Weihnachtsmann, erzählt die Siegburger Tourismusfachfrau und betont: „Auf Kreuzfahrtschiffen bleibt es besinnlich.“

Andere Weihnachtserlebnisse im Ausland

Ein besonderes Erlebnis habe sie selbst kurz nach Weihnachten an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gehabt. „Mit Trauergeleit wurde der Weihnachtsbaum damals im Meer versenkt“, erzählt Krutt-Vröbel. Urlaubern, die ein besonderes Erlebnis über Silvester suchen, empfiehlt sie eine Kreuzfahrt mit Zwischenstopp auf Madeira im Atlantischen Ozean. Zum Jahreswechsel legten an der Insel bis zu 1000 Kreuzfahrtschiffe an und ermöglichten den Passagieren den Blick auf ein überwältigendes Feuerwerk.

Auf die Frage, welche Kundengruppe im Rhein-Sieg-Kreis und in ihrem Siegburger Reisebüro vornehmlich über die Weihnachtszeit verreise, nennt Krutt-Vöbel die Altersgruppe der über 50-Jährigen. Es seien allerdings generell Urlauber aus allen Altersgruppen vertreten – nur junge Familien verreisten seltener über die Feiertage, berichtet die Reiseberaterin. Laut der Henneferin Tanja Schirdewan sind Langzeitbuchungen, also das „Überwintern“, besonders beliebt bei Rentnerinnen und Rentnern.

Weihnachten richtig entfliehen könne man trotz aller Bemühungen auch im Fernurlaub nicht komplett, merkt Krutt-Vöbel an. Irgendwo finde man eigentlich immer einen Weihnachtsbaum. Teilweise erlebe man im Ausland aber mal ganz andere Festtage: „Stellen sie sich eine muslimische Hotelbelegschaft vor, die ein christliches Weihnachtsfest für die Gäste ausrichtet“ – das sei dann definitiv eine andere Feier, als man es daheim gewöhnt ist.