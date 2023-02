Messerangriff in Klangfabrik von 2022 : Staatsanwaltschaft Bonn erhebt Anklage gegen zwei Tatverdächtige

Nach der Messerstecherei in der Klangfabrik : Schwer verletztes Opfer aus dem Krankenhaus entlassen Der 28-jährige Verletzte ist nach der Messerstecherei in der Klangfabrik in Siegburg vor gut drei Wochen jetzt wieder zu Hause. Sein Bekannter war bei der Auseinandersetzung tödlich verletzt worden.