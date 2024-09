Familienbetrieb in Siegburg Oliver Baum führt die Metzgerei „Baum“ in fünfter Generation

Die große Kette aus Luftballons über dem Eingang und die weißen Rüschenschürzen der Verkäuferinnen hinter der Theke sind in diesen Tagen das unverkennbare Zeichen dafür, dass es in der Metzgerei Baum etwas zu feiern gibt. Die 140, die sich in den Preisen verschiedener Angebote versteckt, verrät den Anlass der Jubiläumswoche des Unternehmens am Siegburger Marktplatz: Die Metzgerei blickt in diesen Tagen auf 140 Jahre Familientradition zurück.