Kostenpflichtiger Inhalt: Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann : „Mich überrascht die Wucht an Emotionen“

Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann in seinem Büro im Rathaus. Foto: Nadie Quadt/Nadine Quadt

Interview Siegburg Vor einem halben Jahr wurde er zum Bürgermeister von Siegburg gewählt – ein Regierungswechsel in einer schwierigen Zeit. Was Stefan Rosemann in dieser Zeit angegangen ist und was die Siegburger von ihm in den nächsten Jahren erwarten können, fragten ihn unsere Autorinnen.