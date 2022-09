Die Linke im Rhein-Sieg-Kreis : Michael Otter verlässt die Linke

Bundestagswahl: Die Linke in Sankt Augustin : Sahra Wagenknecht ist gewohnt kämpferisch Rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauer hatte Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfveranstaltung der Partei „Die Linke“ in Sankt Augustin. Wie gewohnt, übte sie scharfe Kritik an der aktuellen Regierung und ebenso an den anderen Parteien.