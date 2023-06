Prozess-Auftakt in Bonn 26-Jähriger soll Minderjährige in Siegburg missbraucht haben

Einen ganzen Strauß an Verbrechenstatbeständen legen die Staatsanwälte dem Angeklagten zur Last: Wegen eines besonders schweren sexuellen Übergriffs, Vergewaltigung sowie sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und vorsätzlicher Körperverletzung muss sich der Mann aktuell vor der 8. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten.