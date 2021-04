Gericht urteilt im Fall von Urkundenfälschung : Mit falschen Ausweisen auf Jobsuche

Siegburg Ein 42-jähriger Fliesenleger suchte mit gefälschten Papieren in Tschechien eine neue Arbeit. Seine Suche endete vor dem Siegburger Amtsgericht.

Ein 42-jähriger Fliesenleger aus Troisdorf verlor seinen Job, weil er wegen eines Alkoholdeliktes seinen Führerschein abgenommen bekam. Bis zu einem Liter Wodka habe er täglich getrunken, erklärte er dem Richter Daniel Hahn. Und so sei er auf die Idee gekommen, mit Hilfe von gefälschten Ausweisen in Tschechien eine neue Arbeit zu finden. Doch statt in Prag landete er jetzt mit seiner Schwester vor dem Strafrichter. Die 45-jährige Frau aus Hennef hatte zu der Beschaffung der falschen Personalpapiere Beihilfe geleistet. Der Lieferant der falschen Dokumente sitzt inzwischen in Haft.