NRW-weite Aktion Mit pinken T-Shirts auch im Rhein-Sieg-Kreis gegen Rassismus

Wie schon im letzten Jahr darf sich auch dieses Mal der Tanzverein „Rock‘n’Roll Siegburg“ über den ersten Platz und den damit verbundenen Sportgutschein über 150 Euro freuen. Den zweiten Platz und einen Gutschein über 100 Euro gewinnt die Fritz-Bauer-Gesamtschule in Sankt Augustin. Das Anno-Gymnasium in Siegburg belegt den dritten Platz und erhält einen Gutschein über 50 Euro. „Das Schöne am Sport ist, dass hier Menschen aller Nationen zusammen sich einer Sache widmen. Und als Fußballer und Tennisspieler weiß ich, dass es letztlich im Sport um Fair Play geht. Sport macht in der Gemeinschaft Spaß“, sagt Landrat Sebastian Schuster.