Prozess nach Unfall in Hennef : Mit Tempo 217 auf Rollsplitt unterwegs

SIEGBURG. Eine Limousine hat sich bei Unfall auf der A 560 überschlagen und war danach nur noch Schrott. Der Fahrer bekam jetzt vor dem Siegburger Amtsgericht eine Geldstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Fahrt von einer Hennefer Diskothek nach Köln endete Ende März vergangenen Jahres in einer langgezogenen Linkskurve der Autobahn A 560. Der Fahrer verlor die Kontrolle über die PS-starke Limousine, knallte in eine Böschung, überschlug sich, rasierte eine Menge Bewuchs ab, krachte vor eine Lärmschutzwand und von dort nach erneutem Überschlag wieder auf die Fahrbahn.

Auf der Heimfahrt in der späten Nacht übersah der Fahrer dann nicht nur die Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 Stundenkilometern, sondern auch die Warnung vor Rollsplit. Weil er laute Musik hörte, so erklärte er dem Gericht, habe er nicht auf „den Tacho geachtet“. In der Linkskurve auf der A 560 verlor er dann die Kontrolle über den Wagen – ein vom Gericht bestellter Gutachter hat über zwei Rechenverfahren ermittelt, dass er mit 217 Stundenkilometern unterwegs war.

Das Gericht merkt ihm an, wie sehr er sich quält, um Fragen zu beantworten. An den Unfall selbst hat er keine Erinnerungen mehr. Die seien erst in der Rehabilitation wiedergekommen. Hass auf den Fahrer hege er nicht, der sei immer „wie ein Onkel“ zu ihm gewesen. Der Kölner selbst zeigte sich reuig. Es tue ihm „unendlich leid“, was mit dem jungen Mann passiert sei. Es wäre ihm sogar lieber, er hätte die ganzen Verletzungen erlitten.