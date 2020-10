Corona-Pandemie : Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Siegburg ist abgeblasen

Siegburg Die Adventszeit in Siegburg findet dieses Jahr ohne Gaukler, Handwerker und Büttel statt: Die Stadt hat den Mittelaltermarkt abgesagt. Eine kleinere Veranstaltung unter Hygieneauflagen ist damit vom Tisch.

Die Absage seien eine sehr schwere Entscheidung gewesen, so Huhn: „Bis zuletzt haben wir an alternativen Konzepten gearbeitet, an einer verkleinerten Markt-Version mit Verzicht auf Glühweinstände, an Einbahn-Regelungen für die Besucher und besonderen Hygiene-Konzeptionen. Aber das dynamische Geschehen und die ständig steigenden Zahlen an Infizierten lassen uns keine andere Chance.“ Seit 29 Jahren findet der Mittelalterliche Markt in Siegburg statt und hat in dieser Zeit überregionale Wirkung entfaltet. Die Atmosphäre ist einzigartig unter den Weihnachtsmärkten der Region. Die Stadt will die Tradition auf jeden Fall fortführen.