Tradition seit 1991 So kam das Mittelalter zurück nach Siegburg

Die Erinnerung an ihren ersten Besuch in Siegburg zaubert ein Lächeln in Petra Diekmanns Gesicht. „Wir waren ganz schön wild“, erinnert sich die Frau, die aktuell auf dem Mittelalterlichen Markt in Siegburg Geschmeide feilbietet. Wir, das waren Gleichgesinnte, die sich im Verein „Kramer Zunft und Kurtzweyl“ zusammengeschlossen hatten, um die mitteltalterliche Kultur zu erhalten und zu beleben.