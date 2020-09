Weihnachtsmarkt in Siegburg : Veranstalter entwickeln Hygienekonzept für Mittelaltermarkt

Weihnachtsmarkt in Siegburg

Mittelalter auf dem Marktplatz: Die Stadt Siegburg will das weihnachtliche Treiben der Gaukler und Kaufleute, hier im vergangenen Jahr, noch nicht absagen. Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg Die Stadt Siegburg will erst Ende Oktober über eine mögliche Absage des Mittelalterlichen Marktes entscheiden. Der große Martinszug durch die Innenstadt findet allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Es ist eine Entscheidung, die Bürgermeister Franz Huhn nicht leicht gefallen ist. Über Jahre hat er als Sankt Martin tausende Kinder und ihre Laternen beim großen Zug durch die Siegburger Innenstadt begleitet. „Unter den aktuellen Bedingungen ist er aber einfach nicht organisierbar“, sagte er. Deswegen habe der städtische Krisenstab am Mittwoch beschlossen, den großen Siegburger Martinszug am 10. November wegen der Corona-Pandemie abzusagen.

Aufgeschoben ist eine Entscheidung zum Mittelalterlichen Markt zur Weihnachtszeit. Das teilte Huhn am Donnerstag in einer Pressekonferenz im Rathaus mit. Zunächst wolle die Stadt die für Ende Oktober angekündigten neuen Schutzverordnungen abwarten.

„Es wäre verfrüht und falsch, den Markt schon jetzt abzusagen“, betonte Huhn. Das sei man dem Veranstalter Kramer, Zunft und Kurtzweyl nach mehr als 30 Jahren Verbundenheit schuldig. „Die Händler haben teilweise von 120 gebuchten Veranstaltungen in diesem Jahr nur sechs wahrnehmen können“, weiß der Bürgermeister von deren existenziellen Sorgen. Diese Problematik sei der Stadt bewusst.

Hygienekonzept ist in Arbeit

„Sicher ist aber auch, dass es keinen Markt wie sonst geben wird“, stellte Huhn klar. Die Veranstalter seien gerade dabei, ein Hygienekonzept zu entwickeln, mit dem die Tradition des Mittelalterlichen Marktes auch in Corona-Zeiten fortgesetzt werden könnte und in der Zeit von Samstag, 28. November, bis Dienstag, 22. Dezember, wieder das Mittelalter in Siegburg einzieht.