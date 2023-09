Verkehr in Siegburg Mobilitäts-Umfrage unter 3900 Haushalten

Der Fragebogen kann in Papierform, telefonisch oder online ausgefüllt werden. Online gibt es eine Aufwandsentschädigung von 4,35 Euro. Außerdem werden Siegburg-Gutscheine und ein I-Pad verlost. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und dauert mindestens 15 Minuten abhängig davon, wie viele Wege Personen zurücklegen und wie viele Menschen im Haushalt sind, so Unseld. Sie erklärt, warum die Umfrage so wichtig ist: „Je mehr Menschen an der Umfrage teilnehmen, desto besser können wir die Verkehrsplanung an ihre Bedürfnisse anpassen. Denn Durchschnittswerte spiegeln nicht die Örtlichkeiten wieder.“ Etwa durch Zuzug, Alterung, neuen Anforderungen im Klimaschutz und E-Mobilität habe sich viel geändert.