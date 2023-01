Much-Scheid : Schwerer Unfall auf der B 56 zwischen Mercedes und Traktor mit Güllefass

Übersicht über die Verkehrslage : Das sind die aktuellen Staus in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Auf der B42 in Höhe Oberkassel hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben. Zwar konnte die Unfallstelle schnell wieder geräumt werden, in Folge des Unfalls kommt es aber auf der Südbrücke in Richtung Ramersdorf zu Stau. Das ist die aktuelle Verkehrslage.