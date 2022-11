Vollsperrung der Heinrichstraße : Brennender Müllwagen legt Verkehr im Siegburger Zentrum lahm

In der Siegburger Heinrichstraße ist ein Müllwagen in Brand geraten. Foto: Alf Kaufmann

Auf der Heinrichstraße in Siegburg stehen die Verkehrsteilnehmer derzeit im Stau: Ein Müllwagen ist gegen 9 Uhr am Mittwoch auf der Heinrichstraße/Ecke Kaiserstraße in Brand geraten. Die Straße ist komplett gesperrt. Der Linienverkehr ist eingestellt.