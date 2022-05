Nach Brandstiftung in Siegburg : Gericht verurteilt Jugendlichen zu gemeinnütziger Arbeit

Siegburg Warum er einen Wäschewagen in einem Siegburger Mehrfamilienhaus angezündet hat, konnte ein heute 15-Jähriger vor dem Jugendschöffengericht nicht erklären. Das sprach ihn der fahrlässigen Brandstiftung schuldig.

Zu 80 Stunden gemeinnütziger Leistung hat das Jugendschöffengericht am Siegburger Amtsgericht am Mittwoch einen 15-Jährigen verurteilt. Richterin Kristin Stilz sprach den Angeklagten nach der Beweisaufnahme schuldig, eine fahrlässige Brandstiftung begangen zu haben. Der Jugendliche, der zur Tatzeit 14 Jahre alt war, hatte im vergangenen Jahr in einer Nacht Anfang September in einem Siegburger Mehrfamilienhaus einen Wäschewagen, auf dem sich auch Papier aus einem benachbarten Ladenlokal befand, angezündet. Dadurch war es zu einem Schaden an der Deckenverkleidung des Treppenhauses gekommen. Darüber hinaus hatte es eine starke Rauchentwicklung im gesamten Gebäude und einen Rußschaden im benachbarten Ladenlokal gegeben. Der Gesamtschaden belief sich auf mehr als 55.000 Euro.