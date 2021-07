Vergabe von 200 Impf-IDs im Rhein-Sieg-Kreis : Bezirksregierung rügt den Landrat nach Oster-Impfchaos

Rhein-Sieg-Kreis Nach dem Impfchaos im Rhein-Sieg-Kreis in den Osterferien reichte die SPD-Kreistagsfraktion Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Sebastian Schuster ein. Jetzt ist die Entscheidung der Bezirksregierung da.

In den beiden letzten Punkten erkannte die Bezirksregierung keinen Verstoß. „Dass ich im April die falsche Vergabeart gewählt habe, tut mir sehr leid, und ich entschuldige mich aufrichtig dafür. Damals dachte ich, es sei die richtige und vor allen Dingen pragmatischste Vorgehensweise“, so Schuster.

Zur Verimpfung des Sonderkontingents durch die Hausärzte und zur Vergabe der Impf-IDs an die Kommunen sagt Waldästl: „In diesen beiden Punkten stützt die Bezirksregierung Köln das Handeln des Landrats. Insofern ziehen wir unsere Kritik am Landrat in diesen beiden Punkten zurück. Die Kritik der SPD-Kreistagsfraktion an der Kommunikation des Landrats an die Bevölkerung zum Sonderweg als auch der Kommunikation mit den Kommunen bleibt bestehen.“