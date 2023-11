Nach Diebstahl in Siegburger Warenhaus Schöffengericht stellt Verfahren gegen Ladendieb ein

In der Verhandlung konnte nicht geklärt werden, ob der Flüchtende zumindest eine der Taschen noch bei sich trug und mitnehmen wollte, wie einer der Zeugen berichtete. Der Zeuge, der den Dieb draußen gestellt hatte, gab nämlich an, der Angeklagte habe beide Taschen schon vorher abgestellt. Damit konnte der Tatvorwurf des räuberischen Diebstahls nicht bewiesen werden. Der liegt vor, wenn ein Täter gegen eine Person Gewalt verübt, um gestohlenes Gut in seinem Besitz zu erhalten. Deswegen kam lediglich eine Verurteilung wegen eines einfachen Diebstahls in Betracht.