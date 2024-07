Tödlicher Schulwegunfall in Siegburg Das sind die Hauptursachen für Verkehrsunfälle

Die Zeithstraße in Siegburg ist eine der wichtigen Zufahrtsstraßen zur Innenstadt. Sie führt zu Unternehmen, Geschäften und Schulen; an ihr befindet sich das Schwimmbad. Autos, Busse, Fahrräder und Lastwagen fahren auf der Zeithstraße. Sie sei gefährlich für Radfahrer. Diese Aussage gehörte zur Bestandsaufnahme, mit der die Stadt Anfang des Jahres in die Bürgerbeteiligung zur Sanierung und Gestaltung der Zeithstraße startete. Wie gefährlich, das zeigte der Unfall am Mittwochmorgen, bei dem ein elfjähriger Junge starb, der dort unterwegs war.