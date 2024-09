Nach dem tödlichen Schulwegunfall in Siegburg Sicherheitstag soll Realschülern die Angst vor dem Radfahren nehmen

Der tödliche Unfall eines Elfjährigen hat die Schulgemeinschaft der Alexander-von-Humboldt-Realschule kurz vor den Sommerferien schwer getroffen. Der Junge war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als ihn an der Zeithstraße der Anhänger eines abbiegenden Lastwagens erfasst und tödlich verletzt hat. Die Schulleitung gab seinen Mitschülern Raum für ihre Trauer, und sie beschloss schnell gemeinsam mit der Schulpflegschaft, etwas zu unternehmen, um ihren Schülerinnen und Schülern wieder Sicherheit im Straßenverkehr zu vermitteln. Schulleiterin Iris Gust und die Schulpflegschaftsvorsitzende Jennifer Heck bereiteten einen Verkehrssicherheitstag vor, der sich am Dienstag auf dem Areal des Technischen Hilfswerks (THW) an die Fünft- und Sechstklässler ihrer Schule richtete.