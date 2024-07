Schüler in Siegburg von Laster überfahren Der erste Schock schützt viele Zeugen

Siegburg · Als am Mittwoch ein elfjähriger Junge auf der Zeithstraße in Siegburg von einem Laster erfasst wurde und starb, waren Kinder und Jugendliche dreier Schulen Zeugen. So reagierten Schulen, Notfallseelsorger und die Stadtschulpflegschaft.

04.07.2024 , 17:06 Uhr

An dieser Stelle starb am Mittwochmorgen ein Elfjähriger bei einem Unfall. Viele Menschen drücken ihre Trauer mit Kerzen und Blumen aus. Foto: Alf Kaufmann