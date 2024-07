Nach tödlichem Unfall in Siegburg Was Lastwagenfahrer in ihrer Ausbildung lernen

Erst in der vergangenen Woche löste der Unfall in Siegburg, bei ein elfjähriger Junge von einem abbiegenden Lkw erfasst wurde und starb, Trauer und Entsetzen aus. Fehler beim Abbiegen und Wenden führten im vergangenen Jahr am häufigsten zu Unfällen mit Lastwagen. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2023 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hervor. Gleichzeitig sind die Fahrzeuge mit immer moderneren Hilfsmitteln ausgestattet. Besonders Lastkraftwagen weisen verschiedene Assistenzsysteme auf. Dennoch kommt es immer wieder zu Unfällen mit Schwertransportern. Auf das erhöhte Sicherheitsrisiko weisen die Fahrschulen bereits während der Ausbildung hin.