Personalwechsel im Rhein-Sieg-Kreis : Neue Gesichter bei der Polizei

Landrat Sebastian Schuster (links) und Kreisdirektorin Svenja Udelhoven begrüßen Andreas Piastowski als neuen Abteilungsleiter der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Foto: Kreispolizeibehörde

Rhein-Sieg-Kreis Die Kreispolizeibehörde hat mit dem leitenden Polizeidirektor Andreas Piastowski einen neuen Abteilungsleiter und zudem in Niederkassel und Troisdorf neue Bezirksdienstbeamte eingesetzt. Eine Frau ist auch mit dabei.



Insgesamt fünf Wechsel bei den Polizeibeamten gab es bei der Kreispolizeibehörde: drei davon in Niederkassel, ein neuer Bezirksbeamter für Troisdorf, und Andreas Piastowski ist seit dem 1. September neuer Abteilungsleiter der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Sein Vorgänger Harald Willke sei bereits einige Monate zuvor in den Ruhestand gegangen, teilt Polizeisprecher Stefan Birk mit. „In der Zwischenzeit gab es natürlich eine Abwesenheitsvertretung”, versichert er. Schließlich sei Piastowski befördert und nun zum neuen Abteilungsleiter ernannt worden.

Beruf und Hobby vereinbart der 58-Jährige schon seit 1984 bei der Polizei. Mit kurzen Unterbrechungen hat der Vollblutpolizist von 1998 bis 2010 die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze beim Landeskriminalamt NRW geleitet, die sich vorwiegend mit Fußballeinsätzen befasst. In diesem Zusammenhang war Piastowski maßgeblich an den Vorbereitungen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland beteiligt. Seit einigen Jahren war der gebürtige Ruhrpottler in unterschiedlichen Führungspositionen für die linksrheinische Region des Rhein-Sieg-Kreises tätig. „Piastowski wird sich nahtlos in meine Kreispolizeibehörde einfügen, da er die Menschen und die Region kennt”, freut sich Landrat Sebastian Schuster auf gute Zusammenarbeit. Nebenbei ist Piastowski sehr sprachaffin. Er unterrichtet seit zehn Jahren Fachenglisch an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Er spricht fließend Englisch, Niederländisch und Japanisch. Dies wird ihm bei seiner Reiselust sicher zugute kommen: Der Beamte gibt an, schon große Teile der Welt gesehen zu haben, unter anderem auch die Antarktis. Als nächstes Reiseziel habe er Grönland ins Auge gefasst.

Frauen bei der Polizei Nichts Ungewöhnliches mehr Bei den insgesamt fünf neuen Besetzungen der Polizei im Rhein-Sieg-Gebiet ist Yvonne Meyer die einzige Frau. Doch seien Frauen in gehobenen Positionen bei der Polizei mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr, meint Polizeisprecher Stefan Birk. „Es gibt zwar einige ausgewählte Funktionen, bei denen man den Eindruck haben könnte, dass die eher von Männern besetzt sind, wie zum Beispiel die Wachleitung, aber das soll künftig der Vergangenheit angehören”, verspricht er Gleichstellung. Viele Spitzenämter würden in den nächsten Jahren ruhestandsbedingt frei werden und die sollten auch durch weibliche Nachfolgerinnen besetzt werden. „Wir haben noch viele Frauen in der Pipeline und mit der nächsten Verschiebung wird sich da einiges tun”, meint Birk.

Mit Yvonne Meyer übernimmt eine Frau die Position der Bezirksbeamtin in Niederkassel. Nachdem ihr Vorgänger Ralf-Martin Werner - von den Kollegen liebevoll RaMa - genannt, in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, übernimmt die zweifache Mutter nun dessen Aufgaben. Sie wird künftig als Ansprechpartnerin in Niederkassel-Ort und in Ranzel präsent sein. Nach gut 30 Jahren Dienst im Streifenwagen freue sie sich nun auf den direkten Austausch mit den Menschen „auf der Straße”. Neben Job und Familie findet die Hauptkommissarin auch noch Zeit für ihre beiden Hunde.

Axel Feld löst als neuer Bezirksdienstbeamter in Niederkassel-Rheidt Polizeihauptkommissarin Annette Grabowski ab, die zum Verkehrsdienst wechselt. Seit dem Jahr 2005 war er bei der Polizeiwache Troisdorf. „Nach vielen Jahren im Wach- und Wechseldienst der Polizei wollte ich mich nun verändern”, sagt der 48-Jährige. Der Vater von zwei Kindern engagiert sich privat als Fußballtrainer und trainiert aktuell eine U17-Jugendmannschaft. Im nächsten Jahr wolle er seine Trainerlizenz erwerben.

Ebenfalls ein Fußball-Fan ist der neue Niederkasseler Bezirksdienstbeamte Mehmet Özcan. Hier übernimmt der Anhänger des 1.FC-Köln seit dem 5. September die Bereiche Mondorf, Uckendorf und Stockem. Seine Vorgängerin, Polizeioberkommissarin Sandra Limbach, wechselt nun zum Bezirksdienst nach Troisdorf. Nach sechsjährigem Einsatz im Wach- und Wechseldienst in Hennef freue sich der dreifache Familienvater nun besonders auf den Kontakt zu den Bürgern auf der Straße.

Foto: Kreispolizeibehörde Yvonne Meyer ist die neue Bezirksdienstbeamtin für Niederkassel-Ort und Ranzel.

Foto: Kreispolizeibehörde Neu im Bezirksdienst Troisdorf: Polizeihauptkommissar Marc Bernard.

Foto: Kreispolizeibehörde Der neue Niederkasseler Bezirksdienstbeamte heißt Mehmet Özcan.

Foto: Kreispolizeibehörde Axel Feld ist neuer Bezirksdienstbeamter in Niederkassel-Rheidt. zurück

