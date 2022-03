Umrüstung der Straßenbeleuchtung : Neue Laternen in der Aulgasse in Siegburg

Siegburg rüstet um: An der Aulgasse leuchten künftig intelligente LED-Leuchten. Jens Petersen (v.l.) Guido Thoma, Jürgen-Gerd Grimkowski, Markus Dewitz, Stefan Rosemann und Karina Saak stellen das Projekt vor. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Seit 2013 rüstet die Stadt Siegburg ihre Straßenbeleuchtung und hat damit ihren Stromverbrauch deutlich gesenkt. Aktuell ersetzen neue Lichtmasten eine alte Überspannungsanlage an der Aulgasse.

Die Tage der an Seilen über die Straßen gespannten Laternen sind in Siegburg gezählt: Acht neue Masten übernehmen auf einem Teilstück der Aulgasse die Arbeit der Seile, an ihrer Spitze bringen ab sofort sogenannte intelligente LED-Leuchten in der Dunkelheit Licht auf die Straße. Damit geht die Stadt einen weiteren Schritt auf ihrem Weg zur Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung in der Stadt.

Bürgermeister Stefan Rosemann sprach beim Ortstermin mit Mitarbeitern der ausführenden Firma von vielen kleinen Puzzleteilen, die es für den Klimawandel brauche. „Die neuen Leuchten sind ein Puzzleteil, mit dem wir künftig Energie sparen“, sagte er. Bauleiter Guido Thoma von der Firma Spie SAG erklärte die Hintergründe des Austausches. Demnach sind die Tragseile der momentan noch über der Aulgasse installierten Überspannungsanlage teilweise an Dachankern oder Wandhaken an Privathäusern befestigt. „Mit zunehmenden Alter wird die Wartung der Anlage immer aufwendiger und sie müssen häufiger auf ihre Sicherheit hin überprüft werden“, sagte Thoma. Zudem sei die Umrüstung auf moderne LED-Leuchten wirtschaftlicher und kostengünstiger.

Keine Bewegungsmelder in Siegburg

In der Aulgasse ersetzen Fachleute die alte Anlage durch neue Masten mit intelligenten LED-Leuchten. Foto: Nadine Quadt

Auf eine Länge von 300 Metern haben Thoma und seine Kollegen dafür neue Beleuchtungskabel verlegt und zudem acht neue Lichtmasten samt Leuchtkopfanbringung installiert. Den Zusatz „intelligent“ tragen die neuen LED-Leuchten mit Blick auf viele neue Möglichkeiten, die sie bieten. So könnten sie etwa so programmiert werden, dass sie automatisch via Bewegungssensor eine Hell-Dunkel-Absenkung vornehmen. Noch nutzt die Stadt Siegburg diese Option indes nicht. „Die Leuchten sind aber in eine zentrale Überwachungsanlage eingebunden und die meldet, wenn ein Leuchtmittel ausfällt und ausgetauscht werden muss“, so Thoma.

Auch wenn die neuen Laternen die Straßenbeleuchtung an der Aulgasse übernehmen, bleiben ihre Vorgänger noch eine Zeit hängen. Ihr Rückbau soll laut Stadt zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit anderen Arbeiten erfolgen. Die zuständigen Stadtbetriebe investieren rund 56.000 Euro in die neue Beleuchtung, weitere 20.000 Euro kostet der Rückbau der alten Anlage. In den kommenden Jahren sollen weitere Umrüstungen erfolgen.