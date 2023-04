Neues Projekt des Siegburger Vereins Theaterschatz Auf der Bühne sollen Funken sprühen

Vorsprechen für das Bürgertheater

Ein weiteres Vorsprechen in Form eines Workshops für das Bürgertheater findet am Samstag, 29. April, von 16 bis 19 Uhr statt. Kenntnisse im Bereich Schauspiel oder Bühnenerfahrung sind nicht nötig. Der Kurs findet anschließend immer mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr statt und beginnt am 3. Mai. Anmeldung für das Vorsprechen per E-Mail an mail@theaterseite.de mit Angabe der Kontaktdaten (Name, Postadresse, Telefon). Der Vorsprech-Workshop und der wöchentliche Kurs finden Am Turm 40, Siegburg, 4. Etage statt – Aufzug ist vorhanden, die Etage ist barrierefrei. Die Kurskosten belaufen sich auf 85 Euro pro Monat und enthalten den Vorsprech-Workshop zwei Stunden Kurs pro Woche, zusätzliche Endproben und mindestens vier Aufführungen. Auf Anfrage gibt es für Interessenten mit geringem Einkommen einen „Sozialtarif“. kie