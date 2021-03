Einkaufen mit Termin : Neustart in der Siegburger Innenstadt

Siegburg Viele Siegburger Händler vergeben jetzt Termine an ihre Kunden. Dabei verwenden sie ganz unterschiedliche Buchungssysteme.

Bei Passanten sorgten die offenen Türen in der Siegburger Innenstadt am Montagmorgen für Verwirrung – war das Bild von durchweg hell erleuchteten Geschäften doch lange Zeit verschwunden. „Einige Kunden kamen tatsächlich zu uns in den Laden, waren überrascht, dass wir wieder auf hatten und dachten, sie können einfach wieder so einkaufen“, sagte Carolin Do vom Modegeschäft S. Oliver an der Kaiserstraße.