Kontrolle an Autobahnraststätte : Niederländer in Siegburg wegen unerlaubten Drogenbesitzes verurteilt

Der Angeklagte hatte eine große Menge Drogen dabei. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Armer

Siegburg Weil er große Mengen Drogen mit sich führte, musste sich ein 37-jähriger Niederländer nun vor dem Schöffengericht in Siegburg verantworten.

Zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe sowie einer vierjährigen Bewährungszeit hat das Schöffengericht am Montag in Siegburg einen 37-jährigen niederländischen Staatsangehörigen verurteilt.

Polizisten hatten bei einer Kontrolle an der Autobahnraststätte Siegburg am 22. März 2020 verschiedene Drogen in seinem Fahrzeug gefunden. Er sei damals auf dem Weg zu seiner inzwischen Ex-Freundin gewesen, sagte der Angeklagte vor Richter Alexander Bluhm. Die Drogen seien für ihn selbst gewesen, da er zu der Zeit abhängig gewesen sei. Mitgeführt hatte er Amphetamin, Marihuana sowie Gammahydroxybuttersäure (GHB), also K.O.-Tropfen.

Wie groß die Abhängigkeit war, verdeutlichen seine Angaben zum Konsum: Alle eineinhalb Stunden hatte er sich zwölf Milliliter GHB in den Mund gespritzt und anschließend mit Wasser runtergeschluckt. „In Deutschland ist diese Droge nicht so verbreitet, in den Niederlanden hingegen ist sie ein großes Problem“, teilte er über eine Dolmetscherin mit. GHB sei sehr gefährlich und könne zum Tod führen. Die Wirkung: „Man fühlt sich fröhlicher, positive Gefühle werden verstärkt. Es steht aber in keinem Verhältnis zu der Abhängigkeit.“

Vor rund einem Jahr habe der 37-Jährige sich in eine Entzugsklinik eingeliefert und diese nach sechs Monaten erfolgreich wieder verlassen. „Ich bin sehr froh, dass ich von GHB weg bin. Es ist eine harte Abhängigkeit“, so der Angeklagte.