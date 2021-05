Reemtsma-Entführer : Niederlande liefern Thomas Drach an Deutschland aus

Niederlande liefern Thomas Drach an Deutschland aus

Amsterdam Dem früheren Reemtsma-Entführer Drach soll wegen Überfällen auf Geldtransporter in Köln der Prozess gemacht werden. Dafür wird der 60-Jährige nach Deutschland ausgeliefert. Drach war kürzlich in den Niederlanden festgenommen worden.

Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach wird aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert. Er werde der Kölner Justiz überstellt, urteilte ein Amsterdamer Gericht am Dienstag. Der 60-Jährige war vor zehn Wochen in der niederländischen Hauptstadt festgenommen worden. Er steht unter dem dringenden Verdacht, drei Raubüberfälle begangen zu haben.

Der in Erftstadt bei Köln geborene Drach soll mit Komplizen 2018 und 2019 drei Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt/Main begangen haben. Bei einem Überfall wurde ein Wachmann schwer verletzt. Jahrelang fehlte aber jede Spur von den Tätern. Auch ein mutmaßlicher niederländischer Komplize wurde inzwischen ebenfalls in Amsterdam festgenommen. Über seine Auslieferung nach Deutschland wurde noch nicht entschieden.