Trinkwasser in der Region : Niedriger Pegel der Talsperre kein Grund zur Sorge

Rhein-Sieg-Kreis Die Wahnbachtalsperre ist aktuell nur zu 62 Prozent gefüllt. Dem Trinkwasser für 800.000 Menschen wird immer auch Grundwasser zugefügt.

Nach Aussage der WTV-Pressesprecherin beginnt das Wasserwirtschaftsjahr im November und ist aufgeteilt in das Winterhalbjahr von November bis April und das Sommerhalbjahr von Mai bis Oktober. „Das wasserwirtschaftliche Winterhalbjahr ist in der Regel niederschlags- und vor allem deutlich abflussintensiver“, erkärt Gödtner. Die Speicher der Talsperre füllten sich in dieser Zeit wieder. In diesem Winter waren indes die Niederschläge vom November und Dezember 2020 unterdurchschnittlich gering, so dass der Talsperrenpegel bisher nur geringfügig ansteigen konnte.