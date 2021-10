Siegburger Nordfriedhof : Kreisstadt Siegburg lässt Kühlcontainer abholen

Siegburg Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Stadt Siegburg einen Kühlcontainer auf ihrem Nordfriedhof aufgestellt, um vorbereitet zu sein, sollte die Zahl der Toten stark steigen. Jetzt wird er wieder abgebaut.

Im April 2020 hat die Stadt Siegburg ihn rein vorsorglich auf ihrem Nordfriedhof aufstellen lassen, für den Fall, dass sich die Corona-Lage zuspitzen sollte. Der Kühlcontainer erhöhte die Kapazitäten zur Aufbewahrung Verstorbener um zwölf weitere Plätze. Anderthalb Jahre später soll der Container nun wieder abgebaut werden. Wie die Stadt Siegburg am Mittwoch mitteilte, rückt dafür am Mittwoch, 3. November, ein Tieflader an der Alten Lohmarer Straße an. Diese ist dafür zwischen 14 und 17 Uhr vor dem Friedhof gesperrt.