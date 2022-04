Prozessbeginn in Bonn : Obdachloser aus Siegburg rastet mehrfach aus und landet vor Gericht

Siegburg/Bonn​ Ein 47-jähriger Obdachloser aus Siegburg ist in den vergangenen Jahren mehrfach ausgerastet. Jetzt muss er sich vor dem Bonner Landgericht verantworten, unter anderem wegen Nötigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Beim Prozessauftakt gestand er die Taten.

Jahrelang war er obdachlos, kiffte und trank. Schließlich verlobte sich der Mann mit einer Schicksalsgefährtin, die er in einer Klinik kennengelernt hatte, und zog zu ihr in eine gemeinsame Wohnung. Das kleine sesshafte Glück jedoch hielt nicht lange: Ein halbes Jahr später, im Sommer 2018, trennte sich das Paar und der heute 47-Jährige stand erneut auf der Straße. Ohne Dach, ohne Geld, ohne soziale Bindung. Er bettelte um Groschen – und wurde immer aggressiver, vor allem, wenn er abgewiesen wurde, und warf um sich: mit Tassen, Keksen oder auch 20-Cent-Stücken. Alles, was er gerade in den Fingern hatte. Zwischen Sommer 2018 und Mai 2019 summierten sich seine plötzlichen Ausraster gegen wildfremde Passanten, dann wurde er gestoppt – und vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.