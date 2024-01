Ein Experte erklärt Obdachlosigkeit im Rhein-Sieg-Kreis nimmt aus bestimmten Gründen zu

Ben erlebte eine Eigenbedarfsanmeldung, den Gerichtsvollzieher vor seiner Türe und die Notunterkunft, bis er sich zwischen dieser und seinen zwei Hunden entscheiden musste. Dann fand Ben, der nur mit Vornamen genannt werden möchte, eine Monteurswohnung, in der er noch wenige Tage bleiben kann. Was danach kommt, ist ungewiss. So berichtete es Ben jüngst bei einer Veranstaltung des Vereins „Siegburg hilft.“