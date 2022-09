Ursache und Ausmaß noch unbekannt : Ölverunreinigung vor der Wahnbachtalsperre festgestellt

Neunkirchen-Seelscheid Auf dem Wahnbach vor der Wahnbachtalsperre ist eine Ölverunreinigung aufgetreten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid legten eine Ölsperre.

Im Bachbereich vor der Wahnbachtalsperre ist am Mittwochabend eine Ölverunreinigung aufgetreten. Passanten hatten am Hundeübungsplatz des Hundesportvereins Seelscheid an der Wahnbachtalstraße in Hausermühle (Neunkirchen-Seelscheid) einen deutlichen Ölgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert.