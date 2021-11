Sessionsauftakt in Siegburg und Niederkassel : Ohne Bützen geht es auch

Siegburg Die Jecken in Siegburg und in Niederkassel feiern mit Umsicht den Auftakt der Session und ihre neuen Tollitäten. Trotz der Sorge mit Blick auf Corona dominieren die Zuversicht und die Freude, dass es endlich wieder losgeht.

„Wir freuen uns mega, dass es endlich wieder losgeht“, sagte Michael Hennecken, Vorsitzender der KG Husaren Grün-Weiß, die in diesem Jahr auf ihr 70-jähriges Bestehen anstoßen. Auch Alexander Klein von den Husaren Schwarz-Weiß ist begeistert: „Wir sind einfach froh, dass wir endlich wieder Karneval feiern dürfen.“ Nicht nur für ihn ist Karneval ein Kulturgut, wie er sagt. Die KG Die lustigen Weiber planen bereits ihre Sitzung an Weiberfastnacht. „Wir hoffen sehr, dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Präsidentin Melanie Webers ist da guter Dinge. Kerstin Freise von den Siegburger Clowns von 1994 strahlt. Ihr Karnevalsverein, in bunten Clownskostümen gewandet, atmet auf. Denn „Wir konnten seit Pandemiebeginn nicht mal in unser Vereinslokal“, so Freise.