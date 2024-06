Photovoltaik auf dem Schwimmbaddach Oktopus-Bad in Siegburg nutzt eigenen Solarstrom

Die Freibadsaison hat das Oktopus in Siegburg schon im Mai eingeläutet, doch bislang zeigt sich das Wetter nicht wirklich sommerlich: Es fehlt an beständigem Sonnenschein. Den braucht es in Siegburg auch, um die Wassertemperaturen, die aktuell bei 19 Grad liegen, zu erhöhen. Denn seit ein paar Jahren sorgt eine Solarthermieanlage im Oktopus-Freibad für Warmwasser. Sie hat jetzt einen Partner an die Seite bekommen: Eine neue Photovoltaik-Anlage verwandelt auf dem Schwimmbaddach Sonnenstrahlen in Strom und versorgt das Bad mit Solarstrom.