Sanierung im Oktopus in Siegburg Schwimmerbecken im Hallenbad ist im Sommer 2025 geschlossen

Das Schwimmerbecken im Hallenbad des Oktopus in Siegburg trägt die Spuren seiner intensiven Nutzung: Fugen und Keramik weisen Auswaschungen und Risse auf, das Becken ist dadurch in Teilen undicht und einige Beläge fallen ab. Deswegen planen die Stadtbetriebe AöR, das Becken zu sanieren. 750.000 Euro haben sie dafür in ihrem Wirtschaftsplan veranschlagt. Schon während der diesjährigen Freibadsaison sollten die Arbeiten eigentlich erfolgen und das Schwimmerbecken analog zum Freibad mit einer Folie ausgekleidet werden. Eine Machbarkeitsstudie zeigt nun aber, dass Folie nicht die ideale Lösung ist. Weitere Untersuchungen stehen nun an – und die Sanierung verschiebt sich auf den Sommer 2025.