Anders Schlemmen an den Feiertagen Vegane Torten, Omeletts und Würstchen für den Osterbrunch

Vegane Eierlikörtorte zu Ostern? Omelette oder Quiche für den Osterbrunch ganz ohne Eier? Alles kein Problem, meinen der Bäcker und Konditormeister Ulli Klockner aus Siegburg und der Geschäftsführer eines der ältesten Bio-Märkte in der Region Michael Stamnitz aus Sankt Augustin-Menden. „Wer sich vegan ernährt, muss auf keinen Genuss verzichten“, sagt Klockner, der selbt seit zehn Jahren vegan lebt und seit fünf Jahren an der Wilhelmstraße in Höhe des Busbahnhofs das Café Loyal führt.