Begehrte Tickets Was ein neuer Tarif für Dauerparker in Siegburg bringen soll

Die Zeiten für diesen Nachttarif hat die Politik nun ausgeweitet: Montags bis freitags soll er künftig schon ab 17 Uhr bis 9 Uhr am nächsten Tag gelten und zudem über das gesamte Wochenende – von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 9 Uhr – und entsprechend an Feiertagen. Die Stadtbetriebe wollen den neuen Tarif in den Parkhäusern anbieten, in denen Kapazitäten vorhanden sind. Eben in der Verfügbarkeit sah Michael Keller den „Pferdefuß“ der aus seiner Sicht sinnvollen Änderung: „Die Frage ist, in welchem Umfang wird der neue Tarif nutzbar sein?“