Die Festivalhochzeit 2024 Parookaville – die romantische Hochzeit von Esther und Martin aus Siegburg

Wenn das nicht spontan ist. Auf dem Weg zum Parookaville stoppte Martin Morgenstern am Donnerstag unterwegs kurz den Wagen, ließ Esther aussteigen, machte Musik an und fiel vor ihr auf die Knie. Einen Tag vor der Hochzeit gab es so doch noch einen offiziellen Heiratsantrag für seine große Liebe. Irgendwie passte diese spontane Aktion zu dem Paar, das diesmal das „echte“ Hochzeitspaar in der Warsteiner Parooka Church war.