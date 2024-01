Rechtsextremistisches Treffen in Eitorf Bündnis gegen Rechts ruft zur Demo gegen AfD-Treffen auf

Die Organisatoren verweisen darauf, dass die AfD in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch” eingestuft worden ist. In weiteren Bundesländern gilt die Partei als Verdachtsfall, andere befinden sich noch in Prüfung. Und weiter heißt es: „Diese Partei duldet in ihren Reihen Rechtsextremismus und wirft sogar dem Verfassungsschutz ‚Regierungsschutz‘ vor. Wer demokratische Kontrollorgane so denunziert, zeigt offenkundig seine wahren demokratiefeindlichen Absichten. Mit einem Blick auf die deutsche Geschichte macht uns diese Entwicklung große Sorgen. Denn es ist anscheinend wieder etwas salonfähig geworden, was in Deutschland lange als überwunden galt. Aber nicht mit uns. Mit dieser gemeinsamen Erklärung zeigen wir eine klare Haltung für Demokratie, Menschlichkeit und Vielfalt.“