Mehr Zulauf im Pfandleihaus in Siegburg Das größte und teuerste Pfandstück war ein Bagger

Das Pfandleihhaus Bode gibt es in der Siegburger Innenstadt schon seit 1996. Bis 2011 lag es jedoch versteckt in einem Hinterhof – nun passieren Fußgänger den Ladeneingang auf dem Weg durch die Holzgasse direkt. Und immer mehr gehen auch hinein, um die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen: Besonders seit Beginn des Krieges in der Ukraine kommen laut Geschäftsführerin Angelina Bode mehr Menschen, die Wertgegenstände gegen Bargeld eintauschen möchten.