Kinder und Jugendarbeit in Siegburg Planer legt Konzept für Spiel- und Sportgelände am Brückberg vor

Eine erste Idee, wie das Areal neben der Adolf-Kolping-Schule einmal aussehen könnte, hatte Markus Fischer der Siegburger Politik bereits vor der Sommerpause präsentiert. Nach dem Aus für die Idee von einer offenen Jugendarbeit rund um zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons hatte die Ratsmehrheit aus CDU, Grünen, SBU und Volksabstimmung die Neugestaltung des Areals im Stadtteil Brückberg beschlossen. Die Sommerferien hat das damit beauftragte Ingenieurbüro genutzt, um in insgesamt sechs Workshops die Anregungen und Sorgen verschiedener Interessensgruppen einzuholen. Diese haben die Planer in ein neues Konzept übertragen. Ehe das in der kommenden Woche im Rat auf die Tagesordnung kommt, hat nach dem Sportausschuss am Montag auch der Jugendhilfeausschuss darüber beraten.